Иранский нападающий Халл Сити Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в Вестерло, сообщает официальный сайт бельгийцев.

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22-летний форвард подписал с представителем Лиги Жупиле контракт на 2,5 года – до 30 июня 2026 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Напомним, Сайядманеш с октября 2020-го по декабрь 2021-го выступал за Зарю (на правах аренды из Фенербахче). Луганчане не воспользовались опцией выкупа и Аллахьяр присоединился к Халл Сити (после полугодовой аренды англичане выкупили его за 4,5 миллиона евро). В текущем сезоне провел за представителя Чемпионшипа 8 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

К слову, ранее СМИ сватали иранца в житомирское Полесье – отмечалось, что сам футболист был не против вернуться в УПЛ.

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