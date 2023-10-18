Бразильский защитник Лукас Тейлор продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт житомирского клуба.

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28-летний оборонец подписал с командой Юрия Калитвинцева контракт до конца текущего сезона.

Об условиях сделки не сообщается, однако Transfermarkt утверждает, что переход состоялся на правах свободного агента.

Напомним, Тейлор впервые появился в Украине в июле 2018 года, придя в аренду во Львов из Палмейраса. В январе 2020-го он стал полноценным игроком СК Днепр-1, перейдя из португальского Эшторила за 5 тысяч евро (по данным Transfermarkt). В июле 2021-го свободным агентом присоединился к ПАОКу, откуда отправлялся в аренду в Шахтер. В июле 2023-го "горняки" выкупили Лукаса за 300 тысяч евро, однако не нашли ему места в составе. С 1 сентября он находился без команды.

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