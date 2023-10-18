Бразильський захисник Лукас Тейлор продовжить кар'єру в Поліссі, повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

Кривбас оголосив про підписання чергового легіонера – Вернидуб і Ко чекали на форварда півтора місяця

28-річний оборонець підписав з командою Юрія Калітвінцева контракт до кінця поточного сезону.

Про умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt стверджує, що перехід відбувся на правах вільного агента.

Нагадаємо, Тейлор вперше з'явився в Україні в липні 2018 року, прийшовши в оренду у Львів з Палмейраса. У січні 2020-го він став повноцінним гравцем СК Дніпро-1, перейшовши з португальського Ешторіла за 5 тисяч євро (за даними Transfermarkt). В липні 2021-го вільним агентом приєднався до ПАОКа, звідки відправлявся о оренду в Шахтар. У липні 2023-го "гірники" викупили Лукаса за 300 тисяч євро, однак не знайшли йому місця у складі. З 1 вересня він перебував без команди.

Трубін для Ліверпуля чи Баварії? Бенфіка потирає руки, чіткі менеджерські рішення і велике майбутнє – в ауті лише Шахтар