Криворожане пополнили свою "африканскую колонию" еще одним исполнителем.

Кривбасс на своем сайте объявил о подписании ганского новичка Принса Квабена Аду. 20-летний нападающий наконец прибыл в расположение команды и даже провел несколько тренировок.

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Аду подписал с криворожанами контракт на 4 года и будет выступать в команде Юрия Вернидуба под номером 80.

Напомним, Квабена стал игроком Кривбасса еще 1 сентября, но бюрократические трудности, связанные с получением украинской визы, не позволяли ему присоединиться к новой команде.

К слову, Кривбасс после 10-ти туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков.

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