Новым исполняющим обязанности спортивного директора Полесья стал Дарио Друди, сообщает официальный сайт житомирцев.

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Приоритетными направлениями в работе 36-летнего аргентинца будут привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры.

Напомним, Друди не новичок в украинском футболе. Он начинал скаутом в испанском Вильярреале в 2011 году. Через 5 лет Дарио впервые приехал в Украину, возглавив кропивницкую Зирку (в статусе и. о.). Впоследствии перебрался в Карпаты, где в сезоне 2017/18 успел побыть исполнительным директором "львов", а также поработать в тренерском штабе "зелено-белых".

В октябре 2018-го трудоустроился в египетском Пирамидсе сначала ассистентом тренера, а затем спортивным директором. С августа 2019 года работал на аналогичной должности в испанской Альмерии.

Напомним, Полесье после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, набрав 36 очков.

Полесье прервало 8-матчевую безвыигрышную серию, удержав победу над Минаем – закарпатцы едва не отыгрались с 0:3