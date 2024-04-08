Полузащитник Полесья Таллес Коста впервые стал отцом. О рождении сына бразилец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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21-летний хавбек опубликовал фото и подписал ее псалмом 89:20-28, в котором говорится о первенце Ессея Давида.

Напомним, ранее Коста заявлял, что назовет сына Давидом и тот будет первым украинцем в его семье. Кроме того, Таллес убеждал, что даже если его потомок не станет футболистом, то будет преданным фанатом Полесья.

Таллес перешел в Полесье в феврале 2024-го из Сан-Паулу, подписав контракт на 4 года. В текущем сезоне провел за житомирян 4 матча, без результативных действий. К слову, в 2019 году он завоевал титул чемпиона юношеского чемпионата мира в составе сборной Бразилии U-17. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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