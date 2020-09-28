Первая лига может не досчитаться одного клуба в ближайшее время.

Полесье может прекратить выступления во втором по престижности чемпионате Украины, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

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Дело в том, что клуб финансируется из городского и областного бюджетов. В общем годовая смета Полесья составляет 9,6 млн гривен. Половину этой суммы выделил городской совет (4,8 млн), областная государственная администрация пока не выплатила до конца свою долю, а именно – 3,5 млн гривен.

"На игру 16 октября в Сумах с Альянсом денег на выезд не будет. Не только на зарплату, но и для всех текущих расходов на функционирование клуба. Кроме 1,3 млн клуб не получил ни копейки. Когда была акция ультрас Полесья, то к ним выходил глава области Виталий Бунечко и сказал, что гарантирует, что к концу года клуб будет профинансировано в размере четырех с половиной миллионов гривен", – говорит директор Полесья Владимир Загурский.

Отметим, в настоящее время Полесье идет седьмым в Первой лиге и имеет в своем активе 5 очков.

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