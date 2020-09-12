Первая лига, 2-й тур

Кремень – Авангард – 0:0

Полісся – Верес – 0:0

Головко получил первую индивидуальную награду после назначения в клуб Первой лиги

Кремень считался фаворитом матча против Авангарда, поэтому начал поединок более активно. К слову, это была вторая игра Александра Головко в статусе главного тренера команды из Кременчуга. Первый тайм нельзя назвать скучным, несмотря на отсутствие голов, ведь Кремень имел несколько острых моментов.

После перерыва Авангард собрал свои силы в кулак и нанес несколько опасных ударов. На последних минутах Кремень создал хороший момент, однако матч так и завершился со счетом 0:0. После второго тура подопечные Головко занимают 3 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 4 пункта, Авангард с 1 пунктом расположился на 14 месте.

Полесье принимало Верес. Обе команды имели равные шансы на успех, однако первый тайм прошел без голов. Ситуация не изменилась и после перерыва. Хотя и команды имели несколько опасных моментов, Полесья и Верес подводила реализация. 0:0 конечном итоге. Оба клуба расположились рядом в турнирной таблице имея в своем активе по 1 пункту – Полесье на 10 строчке, Верес на 11 месте.

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