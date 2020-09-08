"К сожалению, главные спортивные сооружения Житомира – стадионы Центральный и Спартак – не соответствуют требованиям ПФЛ, и здесь нельзя проводить матчи Первой лиги. Тем не менее, мы очень надеемся, что уже в ближайшее время недостатки на Центральном будут устранены, и он станет нашей домашней ареной.

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Пока же ничего не остается, как принимать своих соперников на нейтральном поле. Наш поединок с Вересом, скорее всего, состоится в Киеве на стадионе имени Виктора Банникова", – рассказал тренер Полесья Сергей Шищенко в комментарии Meta-ratings.

Матч житомирцев с Вересом состоится 12 сентября – для обеих команд это будет дебют после выхода в Первую лигу.

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