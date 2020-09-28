Перша ліга може не дорахуватись одного клубу вже найближчим часом.

Полісся може припинити виступи у другому за престижністю чемпіонаті України, повідомляє офіційна сторінка клубу у Facebook.

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Справа в тому, що клуб фінансується з міського та обласного бюджетів. Загалом річний кошторис Полісся становить 9,6 мільйонів гривень. Половину цієї суми виділила міська рада (4,8 млн), обласна державна адміністрація поки що не виплатила до кінця свою частку, а саме – 3,5 млн гривень.

"На гру 16 жовтня у Сумах з Альянсом грошей на виїзд не буде. Не тільки на зарплату, а й для всіх поточних видатків на функціонування клубу. Окрім одного мільйона 300 тисяч клуб не отримав жодної копійки. Коли була акція ультрас Полісся, то до них виходив очільник області Віталій Бунечко і сказав, що гарантує, що до кінця року клуб буде профінансовано у розмірі чотирьох з половиною мільйонів гривень", – каже директор Полісся Володимир Загурський.

Зазначимо, наразі Полісся йде сьомим у Першій лізі та має у своєму активі 5 очок.

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