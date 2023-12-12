Президент Полесья Геннадий Буткевич заявил, что его команда может бороться за "золото" УПЛ и победу в Кубке Украины.

"В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, позже мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попытаемся сражаться за призовые места УПЛ.

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Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением – выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель – выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Потому растут и требования. Полесье будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины", – сказал Буткевич в комментарии официальному сайту "волков".

Напомним, в прошлом сезоне Полесье завоевало трофей Первой лиги Украины, что позволило подопечным Юрия Калитвинцева квалифицироваться в УПЛ. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги "волки" занимают 3 строчку после 17 сыгранных матчей, имея в своем активе 32 балла.

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