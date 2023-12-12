Полісся прагне підписати ще одного гравця Динамо – Калітвінцев особисто вибрав альтернативу хавбеку збірної України
Житомирське Полісся вже думає над підсиленням команди, щоб залишитися на провідних ролях в УПЛ.
Новачок УПЛ вкрай успішно обжився в еліті. Першу частину сезону 2023/24 Полісся завершило на третьому місці в турнірній таблиці. Президент клубу навіть змінив ціль для команди – тепер Геннадій Буткевич хоче боротися за чемпіонство.
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Очевидно, що для цього потрібне підсилення, і житомиряни вже почали роботу на трансферному ринку. За інформацією Спорт 24, ціллю Полісся став півзахисник Динамо Володимир Шепелєв. Його контракт з киянами чинний лише до червня, тож уже в січні він без перешкод може вести переговори з іншими клубами.
Джерело стверджує, що у запрошенні Шепелєва особисто зацікавлений головний тренер житомирян Юрій Калітвінцев. 26-річного динамівця розглядають як дешевшу альтернативу Олександру Піхальонку.
До слова, у нинішньому сезоні Шепелєв відіграв у складі Динамо 9 матчів без результативних дій. Якщо ж трансфер відбудеться, у Житомирі Володимир зможе приєднатися до своїх колишніх одноклубників зі столиці – Артема Шабанова, Дениса Бойка й Микити Кравченка.
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