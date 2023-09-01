Верес подходил к домашнему матчу с Черноморцем без побед в чемпионате. За четыре тура ровенчане потерпели три поражения, забив всего два гола при семи пропущенных – только неделю назад команде удалось добыть дебютную победу в сезоне, однако это случилось в Кубке. Одесситы тоже подходили к встрече в не самом лучшем настроении, проиграв Ворскле в предыдущем туре.

"Моряки" считались фаворитами. Уже на 6-й минуте они могли подтвердить свой статус, однако Кузык после проникающего паса от Путри пробил мимо дальней девятки. Еще через две минуты к мячу метров с 35-ти приложился Ермаков, однако удар оказался слишком слабым.

А дальше произошел неожиданный поворот. Обычный вынос Курка от собственной штрафной пошел за спину защитникам Черноморца – Владислав Шарай зацепился за него и начал убегать на рандеву с Шевченко, а Салюк решил его сбить. Красная карточка! Одесситы остались в меньшинстве.

Таким образом, Владимир получил второе удаление в последних трех матчах УПЛ. Сикейра со штрафного наказать одесситов не смог, мягко пробив над воротами.

А еще через шесть минут Верес заработал пенальти! Авагимян будто бы заблокировал рукой прострел Гакмана. После личного просмотра видеоповтора Денис Шурман отменил решение – руки не было. "Моряки" при этом очень переживали, что Артуру не сняли желтую карточку за гандбол, но Роману Григорчуку объяснили, что предупреждение дали за разговоры.

Невероятно, но на 22-й пенальти снова назначили пенальти – и теперь уже без отмен. Что наиболее интересно, его заработал Черноморец! Авагимян протащил мяч по левому флангу и отдал пас в центр Кузыку, а Орест в касание разрезал оборону передачей на Шпорна. Йон выходил один на один, а Паст его сбил.

Путря уверенно реализовал 11-метровый, открыв счет. Черноморец вышел вперед, однако до конца первого тайма гости уже не создавали моментов. А вот Верес, пользуясь численным большинством, наращивал обороты – и это вылилось в новый пенальти!

Его заработал Гайдучик, который замыкал подачу с углового и попал в руку Ермакову. Для "моряков" это было очень обидно, ведь мяч в ворота не шел. Сикейра с "отметки" уверенно переиграл Алексея Шевченко – 1:1!

До перерыва Верес успел и вперед выйти. Первый звоночек прозвучал на 40-й минуте, когда Евгений Шевченко подхватил отскок в штрафной и пробил низом (Алексей поймал мяч), а в компенсированное время ривненчане таки забили второй раз. Гакман обыгрался с Курком на правом фланге и покатил в штрафную под удар Шараю, а Станислав в касание бахнул под дальнюю штангу – 2:1!

Именно с этими цифрами на табло команды отправились отдыхать. Интересно, что в этот момент думал Вячеслав Грозный, которого неоднократно показывали на трибунах ривненского Авангарда? И не связано ли его появление с плохими результатами Сергея Лавриненко на старте сезона?

Второй тайм начался без замен. Игра пошла на встречных курсах, причем Черноморец выглядел острее. В одной из атак Брагару едва не вывел Кузык один на один (Орест не смог обработать передачу), а на 55-й он же мог сравнивать счет. Ермаков выдал лонгбол за спины защитникам на Максима, а тот развернулся и пробил в дальний угол метров с 20-ти – Паст спас Верес!

Хозяева огрызнулись дальним ударом Кучерова, заставив Шевченко фиксировать мяч только со второй попытки. После этого моментов долгое время не возникало. Игра была равной, пока ривненчане не забили третий гол. Это произошло на 71-й минуте.

Все началось с атаки Черноморца, в которой Кузык входил на правый край штрафной и выполнял подачу. Паст перехватил мяч и сразу же бросил его на ход Гайдучеку – тот продавил Гучека, но скорости для рывка один на один Николаю не хватило. Тем не менее, форвард сместился в центр, дождался подхода Шарая и выкатил ему проникающий пас. Владислав сразу же бахнул в дальний угол. 3:1!

После этого игра была закрыта. Тренеры начали проводить кучу замен, но переломить ход встречи одесситам не удалось. Верес уверенно довел матч до победы – первой под руководством Сергея Лавриненко в текущем чемпионате.

"Моряки" же проиграли во втором туре подряд, а пропускают 2+ голов они уже в трех турах подряд. Роману Григорчуку во время международной паузы будет над чем поработать.

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