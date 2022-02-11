В последнем матче мини-турнира "Winter Cup-2022" сойдутся харьковская и житомирская команды. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 24".

В финальном поединке турнира будут встречаться Полесье и Металлист. Встреча состоится в турецком Белеке и стартует в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на канале "Футбол", а также в этой новости.

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После двух туров у обеих команд по пять очков, и тот, кто будет сильнее в сегодняшней встрече, станет недостижимым для остальных оппонентов.

Стартовый состав Металлиста: Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Дави

Стартовый состав Полесья: Кудрик, Власюк, Гитченко, Батагов, Шаповал, Морозко, Огиря, Янаков, Козак, Грицук, Будковский.

Напомним, организаторами "Зимнего кубка" являются телеканалы "Футбол". В нем принимают участие по две команды от Премьер-лиги и две от Первой лиги. Элиту украинского футбола представляют Черноморец и Верес, а за честь второго по силе дивизиона отдуваются Металлист и Полесье, которые в итоге и вышли в финал.

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