Летом дончанам пришлось выкупить права на 28-летнего бразильца, ведь такое условие было прописано в арендном соглашении с ПАОКом. Однако Шахтер не рассчитывает на Тейлора и отправил его тренироваться с молодежным составом.

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По информации ТаТоТаке, новой командой Лукаса станет Полесье, желающее усилить конкуренцию на правом фланге для Никиты Кравченко. Бразилец уже прошел медосмотр в житомирском клубе, так что не хватает только официального объявления о переходе.

Напомним, что в Украине Лукас Тейлор уже выступал за три команды. Сначала играл за ФК Львов, затем был одним из лидеров СК Днепр-1, а в прошлом сезоне выиграл УПЛ, защищая цвета Шахтера.

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