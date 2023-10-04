Влітку донеччанам довелося викупити права на 28-річного бразильця, адже така умова була прописана в орендній угоді з ПАОКом. Однак Шахтар не розраховує на Тейлора й відправив його тренуватися з молодіжним складом.

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За інформацією ТаТоТаке, новою командою Лукаса стане Полісся, яке хоче підсилити конкуренцію на правому фланзі для Микити Кравченка. Бразилець вже пройшов медогляд у житомирському клубі, тож не вистачає лише офіційного оголошення про перехід.

Нагадаємо, що в Україні Лукас Тейлор уже виступав за три команди. Спочатку грав за ФК Львів, потім був одним із лідерів СК Дніпро-1, а в минулому сезоні виграв УПЛ, захищаючи кольори Шахтаря.

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