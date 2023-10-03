Голкипер Бенфики Анатолий Трубин выбрал нескольких игроков "горняков", которые уже могли бы перейти в европейские клубы.

"Я выделю троих: Судаков, Бондаренко и Крыськив.

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Что касается Судакова, то пусть это будет Англия. Бондаренко подойдет Испания. Для Крыськива – Бундеслига.

А еще есть Конопля, Бондарь. Но это игроки защитного плана. С одной стороны это легче, с другой – тяжелее, потому что за атакующих игроков больше платят", – сказал Трубин в интервью Sportarena.

Напомним, Transfermarkt оценивает Судакова в 15 млн евро, а за Бондаренко и Крыськива просит 10 и 3 миллиона соответственно. Бондарь обойдется потенциальному покупателю в 5 млн, а Конопля – в 4 млн евро.

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