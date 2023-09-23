Матч, как и онлайн-трансляция Полесье – Минай, стартовал в 15:00 в Житомире. Команда Владимира Шарана засела на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и оставалась единственным представителем элитного дивизиона без ни одной победы – 3 ничьи и 4 поражения. Полесье выиграло 4 матча при трех поражениях, а в случае трех очков сегодня догоняло Черноморец, который после сенсационного разгрома Александрии выскочил на второе место.

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Уже на первой минуте Гуничев опасно пробил по воротам Бойко – рядом со штангой. Следующий момент Миная был еще лучше. Кораблин немного не попал в ворота из-за пределов штрафной, а с попыткой Твердохлеба справился Денис Бойко. Дебют игры явно за командой Шарана. Полесье в стартовый отрезок матча ответило разве что неудачным ударом головой в исполнении Смолякова и неточным замыканием от Будковского.

На 21-й минуте игроки Полесья апеллировали к арбитру касательно пенальти. Удар Назаренко подправил Немчанинов, после чего мяч, возможно, задел руку Мельника. Рефери и VAR решили, что 11-метрового не было. Зато был угловой, ставший голевым. Филипп Будковский открыл счет, замкнув подачу Бени Макуана. Правда, гол был отменен. После несколькоминутной паузы VAR зафиксировал офсайд у Макуана.

Минай под конец тайма снова прибавил. Серия стандартов заставила нервничать Бойко, который в одном из эпизодов чуть не отбил мяч в свои ворота после навеса Булезы. А на 39-й минуте давление гостей воплотилось в гол. Твердохлеб завершил розыгрыш углового ударом с линии вратарской, вогнав мяч в сетку.

Еще до перерыва Полесье упустило супершанс отыграться. Твердохлеб в борьбе с Кушниренко наступил ему на ногу в пределах штрафной. Егор не видел соперника, но контакт был. После просмотра повтора Дмитрий Евтухов назначил пенальти, который не реализовал Василий Грицук. Пижонская "паненка", которую легко разгадал Бандура, забрав мяч в руки. Как следствие, первый тайм завершился минимальной победой Миная.

На старте второй половины хороший момент был у Танковского, который не смог пробить Бандуру с острого угла. Полесье прибавило и отыгралось на 68-й минуте. Смоляков несколько неловким ударом все же перебросил Бандуру, хотя задумывал бить явно не так. Эффектный ассист в активе Ариэльсона.

Твердохлеб мог снова выводить Минай вперед, однако метров с 10-ти пробил выше. У Полесья супермомент имел Ариэльсон. Бразилец вышел один на один с Бандурой, но перебросил и кипера, и ворота. Впрочем, на 83-й минуте подопечные Калитвинцева праздновали второй гол. Мустафаев удачно сыграл на добивании и прошил Бандуру ударом в ближний угол. В который раз в этом сезоне Минай не смог удержать преимущество. Закарпатцы имели шанс сравнять в добавленное время, но Вишневский не попал с линии вратарской.

2:1 – волевая победа Полесья, которое поднялось на 3-ю позицию УПЛ (15 очков). Джокеры Калитвинцева (Ариэльсон и Мустафаев) сыграли ключевую роль в камбеке. Минай продолжил свою длительную безвыигрышную серию. Команда Владимира Шарана на дне таблицы с тремя баллами и нулем побед в чемпионате.