Защитник Десны Ефим Конопля, права на которого принадлежат Шахтеру, рассказал, как живут его бабушка с дедушкой, которые решили не покидать родные места.

"Имущество, которое осталось в Донецке? У нас там квартира осталась, бабушка с дедушкой там остались, ухаживают за ней периодически. Они жили в Спартаке (село под Донецком – прим. Футбол 24), оно с аэропортом граничит.

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Там полдеревни просто в пыль. Их дом, хоть он и расположен подальше от аэрпорт, "покоцало", воронки в огороде, на сарай упал снаряд, везде дыры, в шифере, окнах. Они оттуда решили переехать в Донецк, живут в квартире", – рассказал Конопля в интервью FootballHub.

Отметим, что Ефим является воспитанником Шахтера, однако два последних сезона выступает за Десну на правах аренды. В 2020 году Конопля дебютировал в составе сборной Украины.

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