Захисник Десни Юхим Конопля, права на якого належать Шахтарю, розповів, як живуть його бабуся з дідусем, які вирішили не покидати рідні місця.

"Майно, яке залишилось в Донецьку? В нас там квартира залишилась, бабуся з дідусем там залишились, доглядають її періодично. Вони жили в Спартаку (село під Донецьком – прим. Футбол 24), воно з аеропортом межує.

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Там півсела просто в пил. Їхній будинок, хоч він і розташований подалі від аерпорту, "покоцало", воронки в городі, на сарай впав знаряд, всюди дірки, у шифері, вікнах. Вони звідти вирішили переїхати в Донецьк, живуть у квартирі", – розповів Конопля в інтерв'ю FootballHub.

Зазначимо, що Юхим є вихованцем Шахтаря, проте два останніх сезони виступає за Десну на правах оренди. У 2020 році Конопля дебютував у складі збірної України.

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