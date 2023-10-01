У поєдинку 7-го туру Серії А Інтер на виїзді розгромив Салернітану (4:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Салернітана попри незначну перевагу Інтера у володінні м'ячем достойно трималась у першому таймі. Але на 55-й хвилині на полі з'явився Лаутаро Мартінес і все перевернулось з ніг на голову. Аргентинський нападник оформив покер і очолив список бомбардирів Серії А.

Інтер розтрощив Салернітану завдяки Лаутаро – аргентинець оформив покер після виходу на заміну

Спочатку він на мить випередив голкіпера, який намагався перехопити простріл Тюрама, і відкрив рахунок. За трохи Леговскі відновив статус-кво, але арбітр зафіксував офсайд. В середині тайму Лаутаро оформив дубль, розстрілявши ворота суперника з району одинадцятиметрової позначки. Згодом він реалізував пенальті, який заробив Тюрам, а на останній хвилині в дотик переправив сферу у сітку після передачі Мхітаряна.