Симоне Индзаги применил ротацию, чтобы дать лидерам отдохнуть перед матчем с Бенфикой, который состоится во вторник. Казалось, вполне логичное решение, ведь играть предстояло против одной из худших команд Серии А. Салернитана провалила старт и находится на предпоследнем месте.

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Аутсайдер держался час. Гильермо Очоа несколько раз эффектно спасал от пропущенных голов. Так что Интеру таки пришлось усиливать игру. После появления на поле Мхитаряна и Лаутаро хозяева посыпались. Сначала аргентинец завершил контратаку, которую разогнал вместе с Тюрамом. Салернитана сравняла, но из офсайда. Больше ей ничего сделать не позволили.

А Лаутаро было не остановить. Сегодня у него залетало все. В итоге Мартинес оформил покер и ушел в отрыв в списке лучших бомбардиров, имея уже 9 забитых мячей. Аргентинец стал первым игроком в истории Серии А, забившим 4 гола в одном матче после выхода на замену.