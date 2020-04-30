Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии культового издания – Моуринью и Клопп позади

Авторитетный британский журнал FourFourTwo внес Валерия Лобановского в десятку самых успешных коучей мира.
Легендарный наставник киевского Динамо Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии издания FourFourTwo.
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Первое место досталось легендарному коучу Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Также в тройку вошли голландские тренеры Михелс и Йохан Кройф.
Топ-10 лучших тренеров в истории футбола:
1. Алекс Фергюсон
2. Ринус Михелс
3. Йохан Кройф
4. Билл Шенкли
5. Хосеп Гвардиола
6. Арриго Сакки
7. Метт Басби
8. Эленио Эррера
9. Эрнст Хаппель
10. Валерий Лобановский
К слову, еще один экс-тренер киевлян Виктор Маслов занял 34-ю строчку, а бывший наставник Шахтера Мирча Луческу – 87-й.
Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ