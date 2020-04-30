Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии культового издания – Моуринью и Клопп позади

Авторитетный британский журнал FourFourTwo внес Валерия Лобановского в десятку самых успешных коучей мира.

Легендарный наставник киевского Динамо Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии издания FourFourTwo.

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Первое место досталось легендарному коучу Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Также в тройку вошли голландские тренеры Михелс и Йохан Кройф.

Топ-10 лучших тренеров в истории футбола:

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Кройф

4. Билл Шенкли

5. Хосеп Гвардиола

6. Арриго Сакки

7. Метт Басби

8. Эленио Эррера

9. Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский

К слову, еще один экс-тренер киевлян Виктор Маслов занял 34-ю строчку, а бывший наставник Шахтера Мирча Луческу – 87-й.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ