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Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии культового издания – Моуринью и Клопп позади

10:25 29 Читати українською
Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии культового издания – Моуринью и Клопп позади
Валерий Лобановский / Фото из открытых источников

Авторитетный британский журнал FourFourTwo внес Валерия Лобановского в десятку самых успешных коучей мира.

Легендарный наставник киевского Динамо Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии издания FourFourTwo.

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Первое место досталось легендарному коучу Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Также в тройку вошли голландские тренеры Михелс и Йохан Кройф.

Топ-10 лучших тренеров в истории футбола:

1. Алекс Фергюсон
2. Ринус Михелс
3. Йохан Кройф
4. Билл Шенкли
5. Хосеп Гвардиола
6. Арриго Сакки
7. Метт Басби
8. Эленио Эррера
9. Эрнст Хаппель
10. Валерий Лобановский

К слову, еще один экс-тренер киевлян Виктор Маслов занял 34-ю строчку, а бывший наставник Шахтера Мирча Луческу – 87-й.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Алекс Фергюсон Мирча Луческу Мирча Луческу Билл Шенкли Арриго Сакки Арриго Сакки Виктор Маслов Ринус Михелс Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Валерий Лобановский Йохан Кройфф
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