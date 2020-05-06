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"Здалося, що він миттєво постарів": Шевченко та Ребров опинилися серед найгірших трансферів в історії АПЛ

6 травня 22:48 28694 Читать на русском
"Здалося, що він миттєво постарів": Шевченко та Ребров опинилися серед найгірших трансферів в історії АПЛ
Андрій Шевченко в Челсі / Getty Images

Легендарні українські нападники увійшли в перелік найпровальніших переходів в історії АПЛ за версією видання ESPN.

ESPN опублікував підбірку з 50-ти найбільш невдалих переходів у 28-річній історії Англійської Прем'єр-ліги. У списку опинилися і найвідоміші українські нападники часів Незалежності – Андрій Шевченко і Сергій Ребров, які у 2000-х захищали кольори Челсі та Тоттенхема відповідно.

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Чинний наставник Ференцвароша посів 25 місце в рейтингу. Ребров перебрався в Тоттенхем влітку 2000 року за 18 млн євро (згідно з даними Transfermarkt), але не зумів стати лідером "шпор". Згодом на правах оренди виступав у складі Фенербахче, а влітку 2004-го безкоштовно перебрався у Вест Хем.

"Ребров був частиною зіркового дуету з Андрієм Шевченком в київському Динамо. Поки Шева сяяв у Мілані, а потім розчарував у Челсі, Ребров одразу розпочав англійський етап кар'єри. Тоттенхем сподівався побачити нападника, який в останньому сезоні у Києві забив 10 голів у Лізі чемпіонів, але Ребров відзначився лише 10 разів у Прем'єр-лізі в 59-ти матчах. Серед них – тільки 1 м'яч у 30-ти поєдинках під час другого сезону. Зрештою, до завершення контракту "шпори" віддали українця в оренду Фенербахче", – обґрунтовує ESPN свій висновок щодо четвертого бомбардира в історії збірної України.

А от Андрій Шевченко, на думку журналістів видання, розчарував більше. Чинний головний тренер збірної України опинився у "почесному" топ-10, посівши 7 місце. Влітку 2006-го "пенсіонери" виклали Мілану майже 44 млн євро, але Шева і близько не зміг виправдати витрачену суму, провівши у Лондоні лише 2 посередні сезони.

"Роман Абрамович нарешті зумів підписати для Челсі свою людину, переконавши Мілан продати Шевченка за рекордні на той час гроші для Британії. Перехід українця, вочевидь, означав неминучий відхід Дрогба, а Жозе Моурінью отримав Шевченка як пріоритетний варіант в атаку. Проблема полягала в тому, що новачку було вже 29 років. Хоча він багато забивав у Мілані, здалося, що після переїзду на Стемфорд Брідж Шевченко миттєво постарів. Травми, неузгодженість та ренесанс Дрогба призвели до того, що форвард забив лише 9 голів у чемпіонаті за 48 матчів.

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Моурінью більше довіряв івуарійцю – зрештою, Абрамович його звільнив у 2007 році. Після другого сезону Челсі віддав Шевченка в оренду Мілану, а ще за рік безкоштовно відпустив у Динамо", – як бачимо, кар'єра обох легендарних українських форвардів в Англії склалася приблизно однаково.

На першому місці рейтингу опинився трансфер Алі Діа в Саутгемптон у 1996 році. Там взагалі вийшла комічна історія – хтось зателефонував Грему Сунессу, представився Джорджем Веа та рекомендував "святим" підписати свого двоюрідного брата Діа. Той підписав контракт, але зіграв лише 53 хвилини в АПЛ – як виявилося, сенегалець був звичайнісіньким 31-річним студентом, який інколи грав у футбол на аматорському рівні.

Також у рейтингу знайшлося місце Адріану Муту, Фернандо Торресу, Маріо Балотеллі, Алексісу Санчесу, Майклу Оуену та іншим відомим футболістам. Повний список з 50-ти найгірших трансферів за версією ESPN можна переглянути тут.

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