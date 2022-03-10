Лондонский клуб переживает не лучший период в своей истории из-за наложенных на Романа Абрамовича санкций.

Компания "Three UK", являющаяся титульным спонсором "пенсионеров", приостановила сотрудничество с клубом, информирует корреспондент AP Роб Харрис.

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Британский поставщик телекоммуникационных услуг и интернета забирает свой логотип с футболок и всего Стемфорд Бридж к дальнейшему сообщению. Партнерство с "Three UK" приносило Челси 40 миллионов фунтов каждый сезон.

Напомним, Великобритания наложила санкции на Романа Абрамовича, владеющего 100% акций клуба. Его считают причастным к финансированию нападения России на Украину. Челси запрещено продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами.

Недавно российский миллиардер выставил "пенсионеров" на продажу, но ограничения делают невозможным получение прибыли от него. Следовательно, приспешнику Путина, чтобы спасти клуб, нужно продать его так, чтобы ни одна копейка не попала в его карман.

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