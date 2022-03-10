Подсанкционный Челси одолел Норвич, победный шедевр звезды Ньюкасла, погромы от Астон Виллы и Вулверхэмптона
Состоялось несколько перенесенных матчей английской Премьер-лиги. Результаты узнавайте на Футбол 24.
19-й тур
Вулверхэмптон — Уотфорд — 4:0
Голы: Хименес, 13, Кучо, 18 (аг), Поденсе 21, Невеш, 85
20-й тур
Лидс – Астон Вилла – 0:3
Голы: Коутиньо, 22, Кэш, 66, Чамберс, 73
21-й тур
Саутгемптон – Ньюкасл – 1:2
Голы: Армстронг, 25 – Вуд, 32, Гимараес, 52
30-й тур
Норвич – Челси – 1:3
Голы: Пукки, 69 (пен) – Чалоба, 3, Маунт, 14, Хаверц, 90
Уотфорд в последних 15 поединках одержал только одну (!) победу. Вулверхэмптон сполна воспользовался деморализованным состоянием соперника и наколотил ему четыре мяча – три до перерыва и еще один на последних минутах второго тайма.
Падение Челси продолжается: потеряно 40-миллионного титульного спонсора
Похожее развитие событий было на Элланд Роуд, где Лидс принимал Астон Виллу. Команда Стивена Джеррарда понемногу набирает ход, в первом тайме она не позволила создать "павлинам" ни одного момента у своих ворот. Зато сама забила. Это Коутиньо в очередной раз поставил свой автограф.
Во втором тайме гости продолжили контролировать ход встречи и окончательно сняли вопрос о победителе – Кэш удвоил преимущество, а Чамберс поставил точку. Победа позволила Астон Вилли подняться на две позиции вверх и остановиться на девятой строчке.
Параллельно Саутгемптон принимал Ньюкасл Юнайтед. Армстронг открыл счет во встрече, а Вуд выровнял ситуацию на табло. Решающим стал выстрел Гимараеса на старте второго тайма. Бьорн после подачи с углового скинул на самого дорогого новичка "сорок", а тот пяткой шедеврально забил.
Главное внимание футбольного мира сегодня, 10 марта, было приковано к Челси. На лондонцев наложили серьезные санкции, но это не деморализовало их. Подопечные Тухеля были откровенными фаворитами в дуэли с Норвичем, который идет последним в турнирной таблице, и уже за стартовые 15 минут отличились дважды. Маунт сначала ассистировал Чалобе, а позже Мэйсон получил пас после прохода Хаверца и удвоил преимущество.
Во втором тайме Челси немного успокоился, что привело к пенальти на ворота Менди. Пукки реализовал 11-метровый, прибавив интриги. Но Хаверц на 90-й минуте забил третий мяч и поставил точку. Победа закрепила "синих" на третьем месте с 56 зачетными баллами.
Турнирная таблица чемпионата Англии