19-й тур

Вулверхэмптон — Уотфорд — 4:0

Голы: Хименес, 13, Кучо, 18 (аг), Поденсе 21, Невеш, 85

20-й тур

Лидс – Астон Вилла – 0:3

Голы: Коутиньо, 22, Кэш, 66, Чамберс, 73

21-й тур

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:2

Голы: Армстронг, 25 – Вуд, 32, Гимараес, 52

30-й тур

Норвич – Челси – 1:3

Голы: Пукки, 69 (пен) – Чалоба, 3, Маунт, 14, Хаверц, 90

Уотфорд в последних 15 поединках одержал только одну (!) победу. Вулверхэмптон сполна воспользовался деморализованным состоянием соперника и наколотил ему четыре мяча – три до перерыва и еще один на последних минутах второго тайма.

Падение Челси продолжается: потеряно 40-миллионного титульного спонсора

Похожее развитие событий было на Элланд Роуд, где Лидс принимал Астон Виллу. Команда Стивена Джеррарда понемногу набирает ход, в первом тайме она не позволила создать "павлинам" ни одного момента у своих ворот. Зато сама забила. Это Коутиньо в очередной раз поставил свой автограф.

Во втором тайме гости продолжили контролировать ход встречи и окончательно сняли вопрос о победителе – Кэш удвоил преимущество, а Чамберс поставил точку. Победа позволила Астон Вилли подняться на две позиции вверх и остановиться на девятой строчке.

Параллельно Саутгемптон принимал Ньюкасл Юнайтед. Армстронг открыл счет во встрече, а Вуд выровнял ситуацию на табло. Решающим стал выстрел Гимараеса на старте второго тайма. Бьорн после подачи с углового скинул на самого дорогого новичка "сорок", а тот пяткой шедеврально забил.

Бруно Гимарайнш с ударом пяткой забил свой первый гол за «Ньюкасл» pic.twitter.com/rNEO1q3P0p — B / R Football (@brfootball) 10 марта 2022 г.

Главное внимание футбольного мира сегодня, 10 марта, было приковано к Челси. На лондонцев наложили серьезные санкции , но это не деморализовало их. Подопечные Тухеля были откровенными фаворитами в дуэли с Норвичем, который идет последним в турнирной таблице, и уже за стартовые 15 минут отличились дважды. Маунт сначала ассистировал Чалобе, а позже Мэйсон получил пас после прохода Хаверца и удвоил преимущество.

Во втором тайме Челси немного успокоился, что привело к пенальти на ворота Менди. Пукки реализовал 11-метровый, прибавив интриги. Но Хаверц на 90-й минуте забил третий мяч и поставил точку. Победа закрепила "синих" на третьем месте с 56 зачетными баллами.