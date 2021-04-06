Защитник "горняков" Сергей Кривцов заверил, что его команда до последнего будет бороться за возможность опередить конкурента.

"Пока есть математические шансы – мы играем до конца. Понятно, что мы в такой ситуации, когда не от нас все зависит.

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Но мы играем каждый матч на победу", – сказал Кривцов в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, после 20-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 пунктов.

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