Захисник "гірників" Сергій Кривцов запевнив, що його команда до останнього боротиметься за можливість випередити конкурента.

"Поки є математичні шанси – ми граємо до кінця. Зрозуміло, що ми в такій ситуації, коли не від нас все залежить.

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Але ми граємо кожен матч на перемогу", – сказав Кривцов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 пунктів.

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