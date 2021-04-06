"Поки є математичні шанси – граємо до кінця": Кривцов вірить у здатність Шахтаря обійти Динамо в УПЛ
12:30 - Читать на русском
Захисник "гірників" Сергій Кривцов запевнив, що його команда до останнього боротиметься за можливість випередити конкурента.
"Поки є математичні шанси – ми граємо до кінця. Зрозуміло, що ми в такій ситуації, коли не від нас все залежить.
Маркевич назвав головну умову, за якої Шахтар зможе відібрати чемпіонство в Динамо
Але ми граємо кожен матч на перемогу", – сказав Кривцов у коментарі програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 пунктів.
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