"Семиочковое преимущество – это солидный отрыв для украинского первенства. Хотя, если честно, такого преимущества Динамо над Шахтером никто не ожидал. Вспомните финиш прошлого чемпионата. Это была пропасть между первой и второй командой. Нужно признать, что "горняки" слабо провели нынешнее первенство.

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Шахтеру в этой гонке может помочь только чудо. "Горняки" могут стать чемпионами, если Динамо бросит играть, но я в это не верю.

Может ли что-то измениться, если в очном поединке Шахтер победит Динамо? Это только в том случае, если киевляне начнут регулярно терять очки. Если в 21-м туре очки никто не потеряет, а затем Шахтер победит Динамо, то отрыв составит четыре балла, а это, по сути, две победы. Безусловно, в футболе всякое бывает, но я не верю, что в данном случае может случиться сенсация.

Оба гранда пока выглядят неважно. Это показали еврокубковые матчи весной. Да, чувствуется, что в чемпионате Украины динамовцы и "горняки" имеют преимущество перед другими соперниками, но, уверен, это пока не тот футбол, который нравится болельщикам", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после 20-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 пунктов.

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