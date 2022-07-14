"Конечно, такая ситуация, когда долго не было тренировок, требует от нас работать еще быстрее в физиологическом и тактическом плане, чтобы мы сразу познакомились с командой, чтобы почувствовали коммуникацию и ребята поняли, какие у меня технико-тактические требования. Хотя футбол не очень отличается от того, что был у предыдущего тренера Де Дзерби: Хочу видеть агрессивный контроль мяча и быть еще более вертикальными, насколько это возможно, чтобы забить гол, но и без мяча также быть агрессивными.

Йовичевич официально возглавил Шахтер

Это должен быть не только стиль игры, но и образ жизни. Ты в жизни должен иметь инициативу, взять момент в руки и гнать вперед свою мечту. Так же и на футбольном поле. Хорошие ребята не играют в футбол, поэтому мы должны быть такими, как на улице, знаете, "на районах", где играют спортивные "бандюганы".

Вызов очень велик – играть в Лиге чемпионов и оправдать статус гранда УПЛ. Ежедневная работа нам ответит на вопрос, где мы на данный момент. Для этого и нужны сборы. Однако есть не так много времени, поэтому хочу воспользоваться каждым днем ​​и каждой тренировкой, чтобы достать из каждого футболиста тот максимум, что у него есть. Думаю, все будет хорошо", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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