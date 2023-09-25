Одной из тем обсуждения было возвращение чемпионата Украины U-21, сообщает ТаТоТаке.

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Эта возрастная группа была обязательна для клубов УПЛ до сезона 2020/2021, но затем оставили только U-19. Впрочем, далеко не все команды были удовлетворены этим новшеством. По мнению большинства из 9 участников нынешнего заседания, переход от юношеского к взрослому футболу может оказаться слишком резким для некоторых игроков. "Дополнительные" 2 года упростят этот процесс.

К примеру, Рух заявил свою вторую команду во Вторую лигу, чтобы 20-летние ребята получали игровую практику после юношеского футбола.

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