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Появился еще один кандидат на пост президента УПЛ

00:15 34 Читати українською
Появился еще один кандидат на пост президента УПЛ
Олег Ящук / Фото из открытых источников

Известный футбольный журналист Олег Ящук попытается побороться за пост главы украинского первенства.

Журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ, сообщает Tribuna.

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Сразу несколько клубов выразили желание видеть его во главе украинского первенства. Сам Ящук подтвердил изданию эту информацию, однако попросил "выдержать паузу в данном вопросе через множество нюансов".

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявили футбольный агент Олег Смалийчук и эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели. Выборы запланированы на 27 апреля.

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Теги
Олег Ящук (журналист) УПЛ выборы президента УПЛ
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