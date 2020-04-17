Появился еще один кандидат на пост президента УПЛ

Известный футбольный журналист Олег Ящук попытается побороться за пост главы украинского первенства.

Журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ, сообщает Tribuna.

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Сразу несколько клубов выразили желание видеть его во главе украинского первенства. Сам Ящук подтвердил изданию эту информацию, однако попросил "выдержать паузу в данном вопросе через множество нюансов".

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявили футбольный агент Олег Смалийчук и эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели. Выборы запланированы на 27 апреля.

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