"Смогу продать даже снегоочистительные машины в Африку": Смалийчук – о продаже прав на трансляцию УПЛ

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о своем желании баллотироваться на пост президента Премьер-лиги.

"Я пока что не кандидат. Кандидатом я стану лишь тогда, когда один из 12-ти клубов нашей Премьер-лиги предложит мою кандидатуру на эту должность. На данный момент я всего лишь маленький человек, бизнесмен, который заявил о своем желании возглавить такой амбициозный проект как Премьер-лига.

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Для чего мне это нужно? Как говорят, голова не для того, чтобы запоминать, а для того, чтобы думать. Сейчас, когда мы все закрыты по домам, у меня было больше времени познакомиться с телевизором. Впервые за 40 лет стал с ним на "ты". Смотрел программу "Великий футбол" Александра Денисова и слушал уважаемых людей. В том числе и бывшего президента Премьер-лиги. Записал некоторые его фразы.

И как сказал менеджер одного известного клуба – они сами сядут и договорятся с клубами о едином пуле, а новому президенту Премьер-лиги нужно будет просто продать этот продукт. Я – украинец с опытом, который знаком с реалиями украинской футбольной политики. А самое главное – я умею продавать. Большую часть своей жизни я продаю. И если потребуется, продам даже снегоочистительные машины в Африку", – сказал Смалийчук в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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