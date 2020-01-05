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"Похоже, у Динамо закончились деньги", – Кадар отметил скромные условия подготовки команды

5 января 21:57 924 Читати українською
"Похоже, у Динамо закончились деньги", – Кадар отметил скромные условия подготовки команды
Тамаш Кадар / Сайт Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар поделился мыслями относительно зимних сборов команды, которые будут несколько отличаться от предыдущих лет.

"Подготовка начинается 10 января. Последние несколько дней я тренировался по индивидуальной программе, поэтому я все еще в форме.

Кадар резко ответил на критику в свой адрес

Вернусь в Киев в четверг, но не задержусь в украинской столице, поскольку команда отправляется в Турцию. Мы годами ездили на Майорку (на самом деле в Марбелью – прим.), в Испанию, но, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому в этот раз мы едем в Анкару (Анталию – прим.). В свое время с Лехом я также был на тренировочных сборах в Турции", – рассказал Кадар в интервью Nemzetisport.

Напомним, венгр присоединился к Динамо в феврале 2017 года и уже успел провести за столичный гранд более сотни матчей.

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Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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