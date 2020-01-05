"Схоже, у Динамо закінчились гроші", – Кадар відзначив скромні умови підготовки команди

Захисник Динамо Тамаш Кадар поділився думками щодо зимових зборів команди, які дещо відрізнятимуться від попередніх років.

"Підготовка починається 10 січня. Останні кілька днів я тренувався за індивідуальною програмою, тому я все ще у формі.

Кадар різко відповів на критику на свою адресу

Повернуся до Києва в четвер, але не затримаюся в українській столиці, оскільки команда вирушає до Туреччини. Ми роками їздили на Майорку (насправді в Марбелью – прим.), в Іспанію, але, схоже, у клубу скінчилися гроші, тому цього разу ми їдемо в Анкару (Анталію – прим.). Свого часу з Лехом я також був на тренувальних зборах в Туреччині", – розповів Кадар в інтерв'ю Nemzetisport.

Нагадаємо, угорець приєднався до Динамо у лютому 2017 року і вже встиг провести за столичний гранд понад сотню матчів.

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