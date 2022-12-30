Сантос на своем официальном сайте раскрыл подробности предстоящей церемонии похорон Короля футбола.

Семья Пеле попросила Сантос изъять 10-й номер из обращения

Утром в понедельник (2 января) тело Пеле доставят из больницы Альберта Эйнштейна прямо на Вилу Бельмиро – родной стадион легенды. Гроб разместят в центре поля, а с 10 утра по местному времени фанатам разрешат заходить через ворота арены. Эта часть будет продолжаться ровно сутки. Во вторник Пеле последний раз пронесут по улицам города, в частности, мимо дома матери, Селесты.

Похоронят Короля на Memorial Necropole Ecumenica. Это самое большое в мире вертикальное кладбище, где бразилец еще несколько лет назад забронировал места для себя и некоторых членов семьи. Доступ к этой части церемонии будет иметь только ближайшее окружение Пеле и аккредитованные журналисты. Напомним, трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря в 82 года.

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