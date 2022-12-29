В четверг, 29 декабря перестало биться сердце Короля футбола Пеле. Как информирует Globo Esporte, семья легендарного бразильца попросила Сантос изъять из обращения 10-й номер.

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Пеле выступал за Сантос с 1956 по 1974 год и шесть раз в его составе становился чемпионом Бразилии. Сейчас под 10-м номером за команду играет венесуэльский полузащитник Йеферсон Сотельдо.

В руководстве клуба мнения по поводу изъятия из обращения футболки с десятым номером разделились. Часть директоров Сантоса считает, что "десятка" – важный бренд, который нужно продолжать использовать.

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