Сантос на своєму офіційному сайті розкрив подробиці майбутньої церемонії поховання Короля футболу.

Сім'я Пеле попросила Сантос вилучити 10-й номер з обігу – думки керівництва розділились

Зранку в понеділок (2 січня) тіло Пеле доставлять з лікарні Альберта Ейнштейна прямо на Вілу Бельміро – рідний стадіон легенди. Труну розмістять в центрі поля, а з 10 ранку за місцевим часом фанатам дозволять заходити через ворота арени. Ця частина триватиме рівно добу. У вівторок Пеле востаннє пронесуть вулицями міста, зокрема, повз будинок матері, Селести.

Поховають Короля на Memorial Necropole Ecumenica. Це найбільший у світі вертикальний цвинтар, де бразилець ще кілька років тому забронював місця для себе та деяких членів родини. Доступ до цієї частини церемонії матиме лише найближче оточення Пеле і акредитовані журналісти. Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер 29 грудня у 82 роки.

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