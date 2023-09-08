На войне с россиянами не стало родного брата защитника Динамо и сборной Украины Александра Тымчика – Юрия Дятлюка. Об этом сообщил сам игрок "бело-синих" в своем Instagram, подписав совместную фотографию с братом: "Брат, вечная память, ты всегда будешь с нами".

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Заметим, что Юрию Дятлюку было всего 34 года, он служил сапером в аэромобильном батальоне 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области. Воин погиб еще 3 августа 2023 года – он попал под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области во время выполнения боевого задания.

У погибшего героя остались двое детей: 11-летний сын и 4-летняя дочь. Перед военной службой Юрий Дятлюк также активно занимался спортом. Он был капитаном мини-футбольного клуба Химик в Виннице. В память о погибшем воине был основан ежегодный турнир по футзалу, который проходит в Виннице и носит его имя.

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