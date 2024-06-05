"Владислав Лупашко покидает Ингулец. По моей информации, тренер и клуб сегодня решили полюбовно прекратить сотрудничество. А прошло всего две недели спустя как команда из Петрово стала чемпионом Первой лиги.

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Сейчас у Лупашко есть несколько вариантов трудоустройства, главный из которых – это львовские Карпаты, о чем я сообщал еще в понедельник", – проинформировал инсайдер Игорь Бурбас.

Добавим, что для 37-летнего Лупашко Ингулец был первым опытом самостоятельной тренерской работы. В прошлом сезоне специалист не смог удержать команду в элите, но во второй кампании выиграл Первую лигу, сенсационно опередив Карпаты. В лагере "львов" якобы вспыхнул конфликт между шеф-скаутом Глебом Корниенко и главным тренером Мироном Маркевичем, которого как раз может заменить Лупашко.

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