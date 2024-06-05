Переход Александра Пихаленка в Динамо может повлиять на судьбу еще двух игроков.

Киевляне отпустят в СК Днепр-1 вингера Бенито и нападающего Владислава Супрягу, утверждает FCDnipro.com.

Динамо официально сообщило о трансфере Пихаленка

Оба проведут следующий сезон за днепрян на правах аренды. Вероятно, это часть трансфера Александра Пихаленка, который только что официально присоединился к Динамо. СК Днепр-1 крайне нуждается в усилении перед выступлением в квалификации Лиги конференций. Клуб имеет финансовые трудности и готовится продать большую группу лидеров, которым нужно искать хоть какую-то замену.

Супряга и Бенито имеют контракты до 2026 года, но почти не приносили пользы в течение сезона. Украинец из-за постоянных проблем со здоровьем наиграл всего 54 минуты, оформив 2 ассиста. Летом 2018-го Динамо покупало Супрягу именно из СК Днепр-1 за 6,5 млн евро (данные Transfermarkt). Бенито играл значительно больше (631 минута), однако также без феерии – 2 гола+один ассист.

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