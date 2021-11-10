Муки Поля Погба в составе Манчестер Юнайтед в скором времени могут прекратиться.

Полузащитник в лагере сборной Франции получил серьезную травму бедра и рискует не выйти на поле до конца 2021 года, информирует The Sun.

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Следующим летом Погба становится свободным агентом и уже в январе может заключать предварительные соглашения с другими клубами. Манчестер Юнайтед смирился с бесплатной потерей чемпиона мира, за которого в 2015-м заплатили рекордные для клуба 105 млн евро. Руководство "красных дьяволов" устало от постоянных выходок игрока и его агента Мино Райолы, поэтому провальный матч против Ливерпуля (0:5) вполне может стать для Погба последним в футболке МЮ.

Напомним, главными претендентами на 28-летнего полузащитника считаются Реал, ПСЖ и Ювентус, из которого он и переходил в Манчестер Юнайтед.

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