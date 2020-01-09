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Погба восстанавливается после операции в форме Валенсии

9 января 10:08 234 Читати українською
Погба восстанавливается после операции в форме Валенсии
Поль Погба / Фото из открытых источников

Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба старается как можно быстрее вернуться на поле.

Поль Погба опубликовал в instagram несколько фото с процессом своего восстановления после операции на лодыжке.

Погба шутливо сообщил, что операция на его лодыжке прошла успешно

Француз тренировался под наблюдением физиотерапевта. Стоит отметить, что на 26-летнем хавбеке была футболка его соотечественника Жоффрея Кондогбия из Валенсии.

По прогнозам врачей, Полю нужен месяц для возвращения на поле. В текущем сезоне АПЛ Погба провел всего 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Поль Погба Поль Погба Валенсия Валенсия Жоффрей Кондогбия Жоффрей Кондогбия
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