Погба восстанавливается после операции в форме Валенсии

Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба старается как можно быстрее вернуться на поле.

Поль Погба опубликовал в instagram несколько фото с процессом своего восстановления после операции на лодыжке.

Погба шутливо сообщил, что операция на его лодыжке прошла успешно

Француз тренировался под наблюдением физиотерапевта. Стоит отметить, что на 26-летнем хавбеке была футболка его соотечественника Жоффрея Кондогбия из Валенсии.

По прогнозам врачей, Полю нужен месяц для возвращения на поле. В текущем сезоне АПЛ Погба провел всего 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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