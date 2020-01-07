Погба шутливо сообщил, что операция на его лодыжке прошла успешно

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба во вторник, 7 января, был прооперирован.

Француз отправился в больницу, где была сделана операция на лодыжке. Об этом футболист сообщил в своем Инстаграме. "Я не знаю, в норме ли все со мной. Я пьян или трезв", – написал Погба после процедур.

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Проблема с ногой преследовала хавбека в течение нынешнего сезона, Погба провел всего восемь матчей во всех турнирах.

Ранее о возможной операции французского игрока сообщил главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер. По его информации, на восстановление Погба может понадобиться 3-4 недели.

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