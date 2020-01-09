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Погба відновлюється після операції у формі Валенсії

10:00 326 Читать на русском
Погба відновлюється після операції у формі Валенсії
Поль Погба / Фото з відкритих джерел

Лідер Манчестер Юнайтед Поль Погба старається якнайшвидше повернутись на поле.

Поль Погба опублікував в instagram кілька фото з процесом свого відновлення після операції на щиколотці.

Погба жартівливо повідомив, що операція на його щиколотці пройшла успішно

Француз тренувався під наглядом фізіотерапевта. Варто відзначити, що на 26-річному хавбеку була футболка його співвітчизника Жоффрея Кондогбія з Валенсії.

За прогнозами лікарів, Полю потрібен місяць для повернення на поле. В поточному сезоні АПЛ Погба провів лише 7 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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Поль Погба Поль Погба Жоффрей Кондогбія Жоффрей Кондогбія Валенсія Валенсія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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