Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба окончательно восстановился после травмы. Согласно L'Équipe, во вторник утром француз частично принял участие в тренировке "Старой синьоры". Его функциональная готовность улучшается согласно графику.

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Таким образом, участие Погба на ЧМ-2022 больше не находится под вопросом. Поль сможет продемонстрировать своё мастерство на полях Катара.

Напомним, изначально Погба был против операции, отдавая предпочтение альтернативным методам лечения, которые, по его мнению, давали ему больше шансов на участие в предстоящем чемпионате мира. Однако, почувствовав дискомфорт в колене во время обыденной тренировки, игрок сборной Франции решился на операцию, что поставило под сомнение его попадание на чемпионат мира.

Свой первый матч на ЧМ-2022 сборная Франции сыграет 22 ноября против Австралии.

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