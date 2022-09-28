Летом француз вернулся из МЮ в Ювентус, но пока не сыграл ни одной секунды из-за травмы колена. Как оказалось, у Поля хватает времени не только на реабилитацию, но и на визиты к барберу.

Погба потратил на шамана 4 миллиона евро – новая порция откровений от брата звезды сборной Франции

Погба специально летел из Италии в Лондон, чтобы сделать новую прическу в своем любимом заведении, сообщает Football Italia. Чемпиону мира нанесли белую полосу, которая "разрезает" его лицо от висков и до подбородка. Правда, фанаты Юве в комментариях не оценили модные потуги звезды: "Чем он занимается вместо восстановления?", "Видимо, нам не стоило возвращать этого парня", "Причесок больше, чем минут на поле".

Добавим, что в ближайшие недели Погба точно не сможет помочь туринцам. Есть риск, что 29-летний хавбек не успеет восстановиться и к чемпионату мира.

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