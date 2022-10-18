Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Поль Погба остаточно поновився після травми. Згідно з L'Équipe, у вівторок вранці француз частково взяв участь у тренуванні "Старої синьйори". Його функціональна готовність покращується згідно з графіком.

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Таким чином, участь Погба на ЧС-2022 більше не перебуває під питанням. Поль зможе продемонструвати свою майстерність на полях Катару.

Нагадаємо, спочатку Погба був проти операції, віддаючи перевагу альтернативним методам лікування, які, на його думку, давали йому більше шансів на участь у майбутньому чемпіонаті світу. Проте, відчувши дискомфорт у коліні під час повсякденного тренування, гравець збірної Франції зважився на операцію, що поставило під сумнів його потрапляння на чемпіонат світу.

Свій перший матч на ЧС-2022 збірна Франції зіграє 22 листопада проти Австралії.

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