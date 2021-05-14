В истории чемпионатов Европы футболистам довольно редко удавалось забивать трижды в одном матче – только 8 случаев на 15 турнирах. Последние два Евро вообще прошли без хет-триков. Похожая пауза возникала с 1988-го по 2000-й. Каждый из случаев был уникальным и особенным – вспоминаем все вместе с Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" и отмечаем первопроходца Дитера Мюллера, рекордсмена Мишеля Платини, сенсационного Сержиу Консейсау и других.

Дитер Мюллер (время на хет-трик: 37 минут (82', 115', 119')

полуфинал ЧЕ-1976, Югославия – ФРГ 2:4 (в дополнительное время)

Фото www.dfb.de

Балканцы вместе с Драганом Джаичем побеждали 2:1 и уже видели себя в финале, однако за 11 минут до окончания белградского поединка на замену вышел Дитер Мюллер. Сначала он перевел игру в овертайм, а затем еще дважды шокировал соперника. Нападающий Кельна отличился и в финале, правда, это не помогло ФРГ избежать поражения в серии пенальти от Чехословакии (именно тогда Антонин Паненка исполнил свой легендарный удар). Интересно, что Мюллер (при рождении Кастер, но после того, как отец ушел из семьи, взял фамилию отчима) является рекордсменом Бундеслиги по количеству голов в одном матче. В 1977-м Дитер отгрузил 6 голов Вердеру.

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Клаус Аллофс (время на хет-трик: 45 минут (20', 60', 65')

групповой этап ЧЕ-1980, ФРГ – Нидерланды 3:2

Фото www.dfb.de

Второй хет-трик в истории Евро также записал в актив немец. Три гола, забитые в ворота Нидерландов позволили нападающему дюссельдорфской Фортуны стать лучшим бомбардиром турнира – больше на том Евро он не отличался. В двух голевых эпизодах Аллофсу ассистировал будущий тренер Шахтера Бернд Шустер. Немцы успешно вышли из группы, а затем победили в финале бельгийцев 2:1.

Мишель Платини (время хет-трик: 85 минут (4', 74', 89')

групповой этап ЧЕ-1984, Франция – Бельгия 5:0

Гениальный Платини – автор нескольких рекордов, связанных с хет-триками на Евро. Именно ему первому удалось оформить идеальный трюк со шляпой – бельгийцам он забил обеими ногами и головой.

Мишель Платини (время на хет-трик: 18 минут (59', 62', 77')

групповой этап ЧЕ-1984, Франция – Югославия 3:2

Прошло три дня и Мишель повторил свое достижение, однако сделал это за рекордные 18 минут. Югославы открыли счет, но лидеру сборной Франции удалось перевернуть все с ног на голову. Неудивительно, что на Евро-1984 Платини выиграл титул лучшего бомбардира с 9 голами (забивал в каждом из пяти матчей турнира), а его команда завоевала трофей.

Марко ван Бастен (время на хет-трик: 31 минута (44', 71', 75')

групповой этап ЧЕ-1988, Англия – Нидерланды 1:3

Когда вспоминают ван Бастена и Евро-1988, то прежде всего подразумевают фантастический гол форварда Милана сборной СССР. Впрочем за десять дней до этого Марко удалось трижды поразить ворота звездного Питера Шилтона и в итоге стать лучшим бомбардиром турнира с 5 голами. Непременно стоит добавить, что в поединке с Англией состоялся еще один хет-трик. Рууд Гуллит оформил три голевые передачи на ван Бастена.

Сержиу Консейсау (время на хет-трик: 36 минут (35', 54', 71')

групповой этап ЧЕ-2000, Португалия – Германия 3:0

Фото www.iol.pt

Заключительный матч группового этапа ничего не решал для португальцев, которые уже гарантировали себе выход из группы. Даже без Луиша Фигу и Нуну Гомеша немцы справились с соперником. Два предыдущих поединка Сержиу Консейсау начинал на скамейке запасных, но в Роттердаме вышел в старте и трижды заставил капитулировать Оливера Кана. Португалия дошла до полуфинала, где драматично проиграла в компенсированное время будущим чемпионам французам.

Патрик Клюйверт (время на хет-трик: 30 минут (24', 38', 54')

четвертьфинал ЧЕ-2000, Нидерланды – Югославия 6:1

Спустя пять дней подвиг Консейсау повторил лидер сборной Нидерландов. Снова публика в Роттердаме увидела хет-трик. И опять (в третий раз в истории) в роли жертвы выступили югославы. Разгром в четвертьфинале не помог в дальнейшем команде Франка Райкарда – дальше было поражение в серии пенальти от итальянцев 1:3. Кстати, единственным свой удар реализовал Клюйверт.

Давид Вилья (время на хет-трик: 55 минут (20', 44', 75')

групповой этап ЧЕ-2008, Испания – Россия 4:1

Фото www.whoateallthepies.tv

Крайний на данный момент хет-трик на Евро. В 2008-м будущий чемпион Европы дважды громил на турнире Россию: в первом туре и на стадии полуфинала. Форвард Валенсии забил еще один мяч во втором туре и получил звание лучшего бомбардира турнира.