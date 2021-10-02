Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может стать одной из трансферных бомб на лето.

Поль Погба хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге, где его с радостью готовы принять Барселона и Реал, сообщает El Nacional.

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Действующий контракт француза с МЮ рассчитан до лета 2022-го, и футболист не намерен его продлевать, хотя "красные дьяволы" уже предлагали ему пролонгацию сотрудничества.

Агент полузащитника Мино Райола имеет хорошие отношения с президентом Барсы Жоаном Лапортой, но финансовое положение каталонского клуба не вызывает доверия у представителя Поля. Поэтому Райола решил ждать предложения от двух испанских грандов и выбрать самое выгодное для Погба и, конечно, для себя.

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